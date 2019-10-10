Синоптики сообщили об усилении ветра в столичном регионе до 15 м/с. В связи с этим Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области «жёлтый» уровень погодной опасности.
По данным экспертов, 10 октября температура воздуха достигнет 11 градусов тепла. Скорость ветра составит 5-10 м/с с порывами до 15 м/с, передаёт
Ранее News.ru писал, что синоптики прогнозируют облачность и кратковременные дожди 10 октября в столичном регионе. Относительная влажность составит 70%.
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