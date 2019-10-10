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Дочь актрисы Надежды Катаевой опровергла сообщения о её смерти.

По её словам, пожилая женщина действительно попала в больницу. Она находится в реанимации одной из московских клиник с диагнозом «пневмония». Елена Папанова отметила, что врачи оценивают её состояние как тяжёлое,...