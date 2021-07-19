Журналисты узнали подробности о подземной тюрьме под Петербургом

Подземную частную тюрьму в Ленинградской области, о которой сообщили СМИ, нашли ещё в 2019 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, бункер с камерами находится в Агалатовском поселении Всеволожского района региона.

В помещениях и на участке проводились следственные действия, — подчеркнул собеседник журналистов.

Он отметил, что силовики также работали с новым собственником участка. При этом правоохранительные органы официально никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее СМИ сообщили, что в Ленобласти нашли подземный бетонный бункер, который мог служить частной тюрьмой. Его камеры закрывались на замки, используемые в СИЗО «Кресты». Вход в бункер закрывала бетонная плита, которая, предположительно, поднималась и опускалась с помощью гидравлики. Внутри несколько камер с двухэтажными кроватями, умывальниками и унитазами, помещение для охраны. В настоящее время помещения заброшены и залиты водой.

Кроме того, на участке расположена баня. В ней журналисты обнаружили бетонный колодец, который вёл к печи, подходящей по размерам под человеческое тело. По некоторым данным, силовики нашли в ней некие биологические останки, но точно эта информация не подтверждена.