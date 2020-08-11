Журналиста «Sputnik Беларусь» задержали в Гродно

https://static.news.ru/photo/f5f2b32c-dbc4-11ea-a634-fa163e074e61_660.jpg Фото: inna.grishuk/vk.com

Корреспондента «Sputnik Беларусь» Инну Гришук задержали во время акции протеста в Гродно 10 августа.

Её доставили в городскую тюрьму на улице Кирова и после выяснения личности отпустили без составления протокола, — сообщило агентство.

Также утром 10 августа был задержан ещё один корреспондент «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник, которого затем отпустили.

Как писал NEWS.ru, корреспондент российского издания Znak.com Никита Телиженко пропал в Минске. Редакция не может связаться с ним уже 20 часов.

Ранее журналист Daily Storm Антон Старков, которого задержали во время освещения протестов 9 августа в Минске, рассказал об условиях содержания в изоляторе на Окрестина. По его словам, силовики неплохо обращались с россиянами, так как они иностранцы.

Сотрудников российского издания Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко отпустили 11 августа. Их забрали представители российского посольства в белорусской столице. Также освободили военного корреспондента Семёна Пегова.

Представители СМИ 10 августа обратились к белорусским властям с требованием немедленного освобождения своих коллег, задержанных во время выполнения ими редакционных заданий. По их словам, применение силы к журналистам, а также отсутствие информации об их нахождении и состоянии вызывает возмущение.