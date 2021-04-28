Журналист Пивоваров отреагировал на проверку из-за оружия

https://static.news.ru/photo/960f444a-a831-11eb-9f55-96000091f725_660.jpg Алексей Пивоваров Фото: pivo_varov/instagram.com

Российский журналист Алексей Пивоваров отреагировал на проверку со стороны московской полиции (официальных подтверждений, как пишет РИА Новости, этому ещё не поступало) из-за якобы подложных медицинских справок для лицензии на оружие. Своим мнением он поделился в Telegram.

Журналист поведал, что газовый пистолет у него имеется с 2008 года. Оружие было зарегистрировано в соответствии с законом, а в 2018 году мужчина продлевал лицензию, сдавал все необходимые экзамены в Росгвардии и подавал необходимые документы.

Он также отметил, что на текущий момент находится достаточно далеко от Москвы. Тем не менее журналист уже направляется в столицу и «готов к любому взаимодействию с правоохранительными органами».

Хочу ещё раз подчеркнуть: последний экзамен, необходимый для продления лицензии, был больше трёх лет назад. Почему эта тема возникла именно сейчас — я могу только догадываться, — добавил Пивоваров. Он уточнил, что о проверке его не уведомляли.

Ранее сотрудники ФСБ пришли с обыском домой к главному редактору расследовательского издания «Важные истории» Роману Анину.