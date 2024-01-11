Жорин указал на возможных виновных в «голой» вечеринке Ивлеевой Жорин: Ивлеева не несет ответственности за проведение вечеринки в Mutabor

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева не признает вину за «голую» вечеринку в московском клубе Mutabor, поскольку мероприятие организовывала компания, с которой телеведущая заключила договор, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, ответственность за резонансную тусовку несет организация, а у Ивлеевой есть шанс выиграть в суде.

С юридической точки зрения позиция Анастасии Ивлеевой логичная и понятная. Если компания, с которой она заключала договор, организовывала мероприятие, то блогерша ответственности за проведение вечеринки не несет. Оценить сейчас сложно, позволит ли это заявление Ивлеевой выиграть дело, чтобы она вернулась к работе. Если дело будет рассматриваться без предвзятости, с высокой долей юриспруденции, то и шансы выиграть в суде будут высоки. Ведь вполне логично, что блогерша не знала о том, в каких нарядах люди придут на ее вечеринку, — сказал Жорин.

Юрист считает, что «организованная травля» в отношении телеведущей и гостей вечеринки не соответствовала «масштабу бедствия» и те меры, которые принимаются к ним, чрезмерны. При этом если будет оказано административное давление, то шансов выиграть дело у Ивлеевой не будет, отметил Жорин.

11 января Ивлеева в зале суда не признала вину по административному делу об организации «голой» вечеринки. По мнению адвокатов блогера, ответственность за организацию и проведение мероприятия в столичном клубе Mutabor должно нести ивент-агентство DEPARTÁMENT, которое заключило соответствующий договор с блогером.