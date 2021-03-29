Жизнь за рулём: переработки становятся главной причиной смертей на дорогах

Чиновники правительства и депутаты недавно поддержали идею оформления путевого листа водителя в электронном виде. Это будет предусмотрено в проекте федерального закона «Об автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте». Так законодатели пытаются решить проблему переработок среди водителей такси. Аварийность этого вида транспорта находится на высоком уровне. Чтобы зарабатывать достойно, шофёры не встают из-за руля по 15–16 часов. Из-за переутомления они подвергают опасности свою жизнь, жизни пассажиров и других участников дорожного движения. Участь таксистов разделяют водители служб доставки и даже дальнобойщики. Ради достойного заработка им приходится трудиться больше, чем положено по закону. NEWS.ru собрал истории водителей, которые «сгорают» на работе, и спросил экспертов, как можно им помочь.

Усталые, как пьяные

Более 15 из 24 часов в сутки Андрей (имя изменено) колесит по московским пробкам. Он работает водителем-экспедитором в интернет-магазине доставки продуктов. В трудовом договоре прописано два пункта. Первый — 12-часовой рабочий день, второй — необходимость выполнить дневной план в полном объёме. Одно противоречит другому, так как все полученные заказы развести за это время не удаётся. Но не только из-за пробок — в компании серьёзно «хромает» логистика. Перерывы между рейсами могут достигать двух — четырёх часов.

Андрей — профессиональный водитель. Несколько месяцев назад он переехал в Москву. Искал работу по специальности и нашёл. Мужчина выполняет заказы на автомобиле Ford Transit. За 60 с небольшим тысяч, как в песне поётся, «третью жизнь за рулём», он совмещает и функции курьера, все заказы поднимает на этаж сам. Разгрузка может занимать до получаса, а потом ещё приходится выруливать с извилистых московских дворов. Под конец смены он уже валится с ног.

Спасаюсь кофе и энергетическими напитками. Семью не вижу. Спина отваливается, — рассказывает мужчина.

По такому графику работают все водители в этой организации. Между собой сотрудники возмущаются и перемывают кости начальству. Но идти жаловаться в трудовую инспекцию никто не решается. Уволить бунтовщика не составит особого труда. Андрей рассказал NEWS.ru, что подобные прецеденты были. Да и смысла в этом особо нет, ведь у конкурентов такие же условия. Руководство общается с сотрудниками по принципу: «недовольны — ищите другую работу». Андрей уверен, что из-за усталости и постоянного напряжения даже профессиональный водитель в интернет-магазине — потенциальный виновник аварии.

В конце прошлого года в ГИБДД отчитались — количество ДТП по вине пьяных водителей в России снизилось. За первые 10 месяцев 2020 года на дорогах России произошло более 10,2 тыс. аварий с участием водителей и пешеходов в состоянии алкогольного опьянения. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также на 18% сократилось количество погибших по вине нетрезвых водителей. Вместо шофёров «под градусом» виновниками аварий всё чаще становятся усталые и невыспавшиеся, сообщают эксперты.

До 45% аварий на дорогах России случаются из-за переутомления человека, находящегося за рулём, сообщила NEWS.ru эксперт по безопасности на транспорте, общественный деятель Юлия Манн. В первую очередь это водители такси, а также сотрудники интернет-магазинов и служб доставки, водители-дальнобойщики. Трудовой день в 14–15 часов для них является нормой, сообщил NEWS.ru руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов. На рабский труд люди соглашаются от безысходности. Деньги нужны, а ничего другого не умеют. В итоге засыпают за рулём или совершают необдуманные манёвры, приводящие к авариям.

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О большом количестве клиентов, в которых въехал на дороге уснувший за рулём водитель-экспедитор, сообщил в беседе с NEWS.ru автоюрист центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков. В результате таких аварий наносится серьёзный ущерб, который не всегда адекватно возмещается.

Между пьяным и усталым водителями можно смело ставить знак равенства, сообщила в разговоре с NEWS.ru врач-терапевт Лариса Алексеева. У человека снижается концентрация внимания, критичность восприятия действительности. Ещё хуже на качестве вождения сказываются энергетические напитки. Их водители употребляют, чтобы хоть как-то поддерживать себя в тонусе.

В таких продуктах содержится много кофеина, таурин, гуарана. Вещества действуют возбуждающе на нервную систему. Они провоцируют неконтролируемый выброс адреналина. Это оборачивается рискованными решениями — подрезать, обогнать. Лариса Алексеева участковый врач-терапевт участковый врач-терапевт

Через пару лет такой работы на износ шофёр такси или службы доставки может стать тяжелобольным человеком, подчёркивает Алексеева. К профессиональным водительским заболеваниям относятся неврологические расстройства, болезни глаз, гипертония, нарушения резистентности к инсулину.

Водитель, как и любой работник, не может осуществлять трудовую деятельность более 40 часов в неделю, это прописано в статье 91 ТК РФ. При суммированном учёте рабочего времени продолжительность ежедневного труда водителей не должна превышать 10 часов, об этом говорится в приказе Минтранса России от 20.08.2004 N 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей». Существует несколько исключений. Например, до 12 часов может быть увеличена смена для шофёров городских и пригородных маршрутов. Столько же находиться за рулём могут водители, осуществляющие перевозку для учреждений здравоохранения, организаций коммунальных служб, телеграфной, телефонной, почтовой связи и некоторых других организаций. Работники такси, служб доставки и дальнобойщики в этот список не входят.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Даже 12-часовой рабочий день водителя включает в себя не только вращение баранки, но перерывы для отдыха, стоянку, медицинские осмотры, ожидание груза или пассажира. Поэтому режим «15 часов за рулём» находится вне рамок любого закона Российской Федерации.

Комментарий от пресс-службы интернет-магазина, о котором шла речь выше, на момент выхода материала получить не удалось. Руководители похожего бизнеса в разговоре с NEWS.ru попытались объяснить сложившуюся ситуацию. Переработки у водителей случаются в период пиковой загрузки магазина, говорят они. Её причины бывают разные. Например, этому способствуют погодные условия — снегопад, гололёд, дождь, рассказал директор онлайн-магазина по доставке продуктов Иван Шаповалов. Когда движение на дорогах затруднено, собственникам бизнеса выгоднее увеличить нагрузку на сотрудников, оплатив им переработку, нежели расширять штат и нести издержки. Во многих же интернет-магазинах, по словам Андрея, за лишние часы никто не доплачивает.

По закону работодателей нашего героя можно привлечь к ответственности. Как сообщил NEWS.ru адвокат Нарек Костанян, в случае перегрузки сотрудник имеет право обратиться в прокуратуру или трудовую инспекцию. Фирму ждёт проверка, штраф и предписание. Согласно ТК РФ, постоянное привлечение персонала к занятости за пределами рабочего времени недопустимо. Для компаний-юрлиц предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей и до 70 тысяч — за повторное нарушение.

На деле доказать наличие переработки бывает непросто. Автомобиль, на котором работает Андрей, оснащён оборудованием для мониторинга транспорта ГЛОНАСС. Такая аппаратура отслеживает только перемещение по городу. Понять, кто сидит за рулём в данный момент, невозможно. Для контроля режима труда и отдыха автомобиля аппарат не используется, сообщил NEWS.ru главный аналитик Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин. Для этого существуют тахографы. Это специальное техническое средство, которое непрерывно регистрирует данные о скорости и маршруте движения транспортного средства, о времени управления автомобилем и отдыха шофёра. С 1 ноября 2019 года их должны устанавливать водители автобусов и грузовиков с максимальной массой более 3,5 тонны. Автомобиль, на котором работает Андрей, весит меньше. Это ещё одна причина, по которой его коллеги не спешат отстаивать права.

Манипуляции с тахографом

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не только водители-экспедиторы «сгорают» на работе, то же самое происходит с дальнобойщиками. В конце 2019 года председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому водитель автомобиля весом более 3,5 тонны в сутки может ехать только девять часов. Допускается увеличение этого времени до 10 часов, но не чаще двух раз в неделю. Контролировать режим труда и отдыха предписано с помощью тахографов. Они должны быть установлены на всех авто. На практике же шофёры не спешат исполнять закон.

Анатолий Васильев — дальнобойщик. Он почти 20 лет водит большегрузные автомобили. Исколесил всю Россию, Западную и Восточную Европу.

По 16–18 часов за рулём проезжаю по тысяче километров, а то и больше, чтобы заработать. А будешь работать по восемь часов в день, как положено, заработаешь 20 тысяч рублей — это не деньги, — сообщил мужчина корреспонденту NEWS.ru.

Тахограф на автомобиле Анатолия, конечно, установлен. Вот только работает он не по правилам. Любой дальнобойщик знает, как настроить аппарат с пользой для себя, рассказал NEWS.ru водитель. Фактически он проезжает 16 часов, а аппарат показывает восемь. Руководство транспортных компаний не только знает, но и активно поддерживает эту затею. В прибыли заинтересованы все.

Даже если тахограф настроить правильно, шанс оказаться оштрафованным минимальный. Силовые структуры интересует лишь его наличие. Поверки проводят крайне редко, и они носят формальный характер.

Могут и за два года не проверить. Проверяют в основном документы, и то, когда остановят. А по тахографу смотрят бирку — тонирован он или нет, а распечатка в России по барабану, если только сильно строгий инспектор попадётся, — пояснил дальнобойщик.

Проблемы у водителей большегрузов возникают, только когда они пересекают границу Российской Федерации. Шофёры резко становятся законопослушными гражданами. В Литве или Польше изучают показания прибора с пристрастием и штрафуют по полной программе.

В Европе тахографы показали свою эффективность. Так, за 10 лет использования в ЕС общее количество ДТП снизилось на 22%, число аварий со смертельным исходом — на 55%. В России же мало какие устройства для мониторинга автотранспорта и работы «работают так, как должны», подтверждает слова дальнобойщика Пётр Шкуматов. Единственной целью их установки является заработок компаний-производителей и силовых структур. Сотрудники ГИБДД (которых всё меньше на дорогах с каждым годом), увидев некорректные данные, скорее будут вымогать взятку, чем оформлять нарушение по закону. Данные, полученные с тахографов, должны передаваться в трудовую инспекцию. На деле это происходит крайне редко, сообщает Шкуматов.

Кредитная кабала

Денис Огородников «живёт» в водительском кресле. До 15 часов в сутки он проводит за рулём своего KIA Ceed. Мужчину со всех сторон зажала кредитная кабала. Чтобы выплатить все долги, купить еду и оплатить коммунальные платежи, Денису за смену нужно зарабатывать не менее семи тысяч рублей. Ещё несколько лет назад для этого было достаточно поколесить восемь часов. Сейчас такой график мужчине только снится, даже на перерыв на кофе нет времени. Несколько раз водитель и вовсе чуть не заснул за рулём.

Аварийность на дорогах среди автомобилей такси увеличилась на 46%, рост вызван в том числе и высокой усталостью водителей, сообщила Юлия Манн. С началом работы агрегаторов и служб доставок транспортная отрасль сильно перестроилась и водителям приходится находиться за рулём в среднем по 16 часов. Связано это с тем, что агрегаторы в погоне за клиентами снижают стоимость услуг, а стоимость содержания автомобилей, комиссия тех же агрегаторов и цены на топливо ежегодно растут, отметила эксперт. Поэтому небольшие транспортные компании вынуждены соглашаться на такие невыгодные для них условия, так как не имеют возможности самостоятельно привлекать клиентов.

АГН «Москва»

Решить эту проблему можно с помощью автоматизированной государственной системы. Её разработка уже ведётся в Минтрансе. Как сообщила эксперт, недавно завершился «пилот» по введению электронных путевых листов. Так называют внутренний документ перевозчика, который нужен для учёта работы водителя и ТС. Кроме сведений о маршруте, пробеге, расходе ГСМ, в путевом листе обязательны отметки о предрейсовом медосмотре водителя и контроле техсостояния машины.

На этой неделе на совещании в Государственной думе министр транспорта Виталий Савельев поддержал возможность оформления путевого листа в электронном виде и подчеркнул, что законодательно это будет предусмотрено в проекте федерального закона «Об автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте», который в настоящее время проходит установленную процедуру согласования.

Проблемы пассажирских и грузовых перевозок решит закон о такси, когда будет принят, сообщил NEWS.ru замглавы комитета по транспорту в Госдуме Виталий Ефимов. Содержание документа агрегаторы, таксопарки, объединения таксистов, представители власти обсуждают уже несколько лет. К консенсусу они так и не пришли. По одной из версий законопроекта, таксисты должны передавать свой график агрегатору, а он — следить за его исполнением. В случае переработки водитель снимается с рейса. Если организация «закрывает глаза» на переработки, тогда её штрафуют или лишают лицензии. По мнению Ефимова, такая мера наведёт порядок в этой сфере.

Регулировать законом работу служб доставки, по словам депутата, необходимости нет. Нормы трудовой деятельности прописаны в законе. В случае их нарушения работник должен обращаться в контролирующие органы.

Недостаток контроля за грузоперевозками и водителями-дальнобойщиками в России депутат объяснил отсутствием обязательного лицензирования в этой сфере. На Западе деятельность этих организаций строго контролируется и за любое нарушение предусмотрен штраф. Россия же остаётся «страной с либеральным законодательством», резюмировал Ефимов.