https://static.news.ru/photo/511ae9b2-de01-11e9-afdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Двадцать лет в исправительной колонии строгого режима проведёт москвич, который долгое время держал в сексуальном рабстве малолетнего школьника. Такое решение принял Симоновский суд столицы.

Как следует из материалов дела, в 2007 году мужчина познакомился с девятилетним мальчиком, которому предложил пожить у него. Ребёнок согласился и ушёл из дома. После этого на протяжении длительного времени мужчина не выпускал пленника из дома и периодически насиловал, передаёт « Интерфакс ».

В ходе предварительного следствия подозреваемый признал вину и дал показания по обстоятельствам преступлений. По заключению судебных экспертиз мужчина был признан вменяемым.

Ранее News.ru писал, что первые осенние недели оказались насыщенными на новости о преступлениях педофилов. Сообщения приходят со всей страны — где-то процессы тянутся уже давно, и совсем недавно был вынесен приговор, а где-то предполагаемых преступников только задержали.