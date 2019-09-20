Первые осенние недели выдались насыщенными на новости о преступлениях педофилов. Причём известия идут со всей страны — насилие над ребёнком в Москве, в Челябинске, в Волгоградской и Свердловской областях. Где-то процессы тянутся уже давно, и сейчас был вынесен приговор, а где-то — предполагаемых педофилов только задержали.

В начале этой недели прогремела новость: в Москве задержан мужчина, который подозревается в изнасиловании 13-летней школьницы. Он четыре дня держал её в своей квартире и насиловал. Если девочка просила отпустить её домой — избивал. По информации СМИ, позже ребёнку удалось сбежать.

Мужчина был задержан, им оказался 32-летний житель Магнитогорска. Сейчас ему уже предъявлено обвинение в изнасиловании (пункт «б» ч.4 статьи 131 УК) и в незаконном лишении свободы заведомо несовершеннолетней (пункт «д» ч.2 статьи 127 УК), суд отправил его в СИЗО.

А 18 сентября Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению Николая Агеева. Мужчина уже был судим и снова начал совершать преступления после освобождения по УДО. Он орудовал с августа по сентябрь 2018 года в Екатеринбурге, Челябинске и Каменске-Уральском.

После выхода из колонии у него не было определённого места жительства и рода занятий, он промышлял разбоями и грабежами.

В Каменске-Уральском от его действий пострадал ребёнок. Агеев пришёл к своему знакомому, с которым они собирались вместе выпить. В квартире находилась 10-летняя падчерица знакомого. Позже преступник оглушил своего знакомого разводным ключом по голове. Но на этом не остановился и изнасиловал девочку, после чего убил.

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Психиатрическая экспертиза признала Агеева вменяемым: он осознавал, что совершает. Это позволило суду вынести ему суровое наказание.

В Волгоградской области также вынесен приговор педофилу. За изнасилование и убийство несовершеннолетней суд назначил 25 лет колонии особого режима.

В прошлом сентябре преступник изнасиловал и убил 16-летнюю девушку из посёлка Елань.

Я ехал из Котова в Москву, заблудился в Елани. Останавливался, спрашивал у многих людей. Девушка согласилась показать дорогу. Она объясняла мне, но было не очень понятно. Тогда я попросил её не объяснять, а показать, — цитирует РЕН-ТВ слова подсудимого при даче показаний.

После этого девушка села в машину. Позже они доехали до грунтовой дороги, где преступник ударил её ножом, изнасиловал и задушил. Тело девушки он спрятал в ближайшем лесу.

Также следователи выяснили, что в августе 2018 года мужчина убил 19-летнюю москвичку. Он также подвозил её до Подольска. Поводом для убийства стал конфликт из-за оплаты проезда.

В Челябинске бывшая любовница в отместку своему бывшему мужчине начала распространять в социальных сетях предложения о продаже его шестилетней дочери педофилам. В этом ей помогал брат, который создавал фейковые аккаунты для размещения объявлений.

При этом изначально женщина решила оклеветать бывшего любовника: в соцсетях стали появляться записи о том, что он педофил и растлевает свою дочь. Однако позже стали появляться посты, где подсудимая предлагала для секса самого ребёнка. В них она писала от мужского лица, пытаясь представить всё так, будто это отец девочки собирается её «продать».

Сумму за услугу обвиняемая указывала разную: от 500 до 15 тысяч рублей.

Эта ситуация не обошла стороной и саму девочку: сверстники стали над ней смеяться, а взрослые задавать неприличные вопросы.

Robin Rayne Nelson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

История случилась три года назад, однако к рассмотрению дела суд приступил лишь сейчас. Обиженную женщину и её брата будут судить по статье 128.1 — «Клевета».

Председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак говорит, что случаев насилия над детьми, возможно, и не стало больше. Такое ощущение может возникать из-за «повышенной внимательности» к этой проблеме у общественности, а также постоянного медийного освещения.

По его мнению, сексуальные преступления против ребёнка можно разделить на два вида: насилие со стороны психически нездоровых людей и насилие в семье. Причём, отмечает Спивак, о преступлениях из второй категории узнать сложнее, так как дети либо не решаются рассказывать, либо их близкие им не верят.

Эксперт утверждает, что в отношении этой проблемы очень важны профилактические мероприятия.

Важно более широко и качественно с родителями и детьми разговаривать. Объяснять, что есть такая проблема, что не нужно уходить куда-то с чужими людьми. Для этого нужны информационно-просветительские программы. Кроме того, немалую роль играют телефоны доверия, куда ребёнок или взрослый могут позвонить анонимно и сообщить о насилии. Далее сотрудник может передать информацию в соответствующие органы. Например, в Москве создана служба экстренной социальной помощи: из 600 сигналов 300 подтвердили наличие преступления, — рассказывает он.

Также Спивак считает важным обучать педагогов распознавать признаки насилия над ребёнком по его поведению. Так, по его мнению, можно предотвратить или пресечь преступление.