Женщина сдала полиции бывшего мужа, скрывающегося от мобилизации

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Жительница Подмосковья обратилась в полицию с доносом на своего бывшего мужа, сообщив, что мужчина укрывается от частичной мобилизации. По ее словам, экс-супруг избегает призыва на службу в съемной квартире в Московской области, пишет «Осторожно, Москва».

Женщина сообщила, что 38-летний Юрий Б. состоит на воинском учете в одном из военкоматов юго-востока Москвы и с начала мобилизации уклоняется от службы в арендуемой квартире в подмосковном Пушкино.

По информации издания, между бывшими супругами напряженные отношения, после развода они часто ссорились из-за разногласий в воспитании общей дочери.

С 1 мая по 20 сентября текущего года в российские суды поступило 410 уголовных дел об уклонении от службы в армии. Показатель дошел до десятилетнего максимума, следует из сведений базы данных государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие», а также из данных из базы Мосгорсуда.

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день.