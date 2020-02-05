В Калининграде женщина попросила забрать у неё несовершеннолетних детей. Об этом
В центр поступил вызов от молодой женщины, которая сказала, что находится в тяжелой жизненной ситуации, — рассказали журналистам в экстренных службах.
Отмечается, что обратившаяся сообщила, что морально истощена и хотела нанести себе повреждения, поэтому попросила забрать её несовершеннолетних детей.
Оператор немедленно направил сведения о женщине в соответствующие экстренные оперативные службы, к работе подключились медики и психолог, удерживавший её на связи до приезда скорой помощи.
Ранее NEWS.ru сообщил, что СК РФ намерен лишить родительских прав мать пропавшей в Москве девочки.
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