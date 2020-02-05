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Новые трёхзначные коды регионов на автомобильных номерах могут применяться в долгосрочной перспективе, если вообще будут использоваться. Об этом заявили в МВД России.

З февраля в ведомстве предложили для некоторых кодов регионов установить трёхзначное значение, причём первой цифрой может быть любая от одного до девяти. В настоящий момент трехзначный код региона на автомобильных...