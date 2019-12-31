https://static.news.ru/photo/b40a6b8a-2ca6-11ea-b746-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые жители Будённовска в Ставропольском крае утром 1 января обнаружили, что из крана у них течёт вода ярко голубого цвета.

Видео необычного явления опубликовано на неофициальной городской странице в Instagram. Приславший ролик подписчик сообщил, что живёт на улице Гирченко. В комментариях пользователи разошлись во мнениях о причинах такой нехарактерной окраски. Многие предположили, что это незамерзающая жидкость. Также высказывались мнения, что голубая вода является своеобразным новогодним подарком от коммунальных служб.

Как сообщал NEWS.ru, в ноябре в подмосковной Балашихе во время проведения работ по замене и промывке труб специальное дезинфицирующее средство попало в водопровод. Спасателям пришлось организовать доставку питьевой воды в образовательные и лечебные учреждения микрорайона.