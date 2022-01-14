Житель Салехарда решил продать свою домашнюю библиотеку за 2,5 млн рублей

Житель Салехарда опубликовал объявление о продаже своей домашней библиотеки, насчитывающей 64 тысячи книг, сообщили в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте». За свои книги продавец намерен получить 2,5 млн рублей, пишет «Газета.Ru».

Домашняя библиотека — 64 000 книг, 70 томов, бонус — 50 000 сертифицированных лицензионных дисков познавательной литературы, классическая музыка, — говорится в объявлении продавца.

При этом не уточняется, какие именно книги содержит в себе домашняя библиотек. Однако, по имеющимся данным, покупатель может стать обладателем, в частности, томов серии «Энциклопедия для детей» издательства «Аванта+», выходивших в конце 90-х и начале 2000-х, серии «Военно-историческая библиотека» издательства «АСТ», а также газеты «Правда» за 10 мая 1945 года с портретами Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Гарри Трумэна на первой полосе.

Ранее в Интернете появилось объявление о продаже кота, которого «держал Владимир Владимирович». Хозяин из Богородицка просит за животное 9,5 млн рублей и готов предоставить «все экспертизы». В объявлении, правда, не указано ни одного доказательства правдивости информации. Но продавец уверяет, что все они будут даны в процессе заключения сделки. Он опасается, что иначе «их передадут по сети Интернет».