Россиянин продаёт за 9,5 млн рублей кота, которого «держал Путин»

В Интернете появилось объявление о продаже кота, которого «держал Владимир Владимирович», cообщает Telegram-канал «Подъём». Хозяин из Богородицка просит за животное 9,5 млн рублей и готов предоставить «все экспертизы». В объявлении, правда, не указано ни одного доказательства правдивости информации. Но продавец уверяет, что все они будут даны в процессе заключения сделки. Он опасается, что иначе «их передадут по сети Интернет».

Владелец кота заявил , что им уже заинтересовалась «личность из Англии». Но встреча с ней пройдёт за пределами Богородицка из соображений безопасности.

Автор объявления указывает, что можно расплатиться наличными, но возможен и обмен на Mercedes-Benz E 200, Kawasaki Ninja 600 или дом.

Он также просит не обращаться с «глупыми вопросами» — например, снизить цену до 5,6 млн рублей. Или предложить для обмена BMW вместо Mercedes-Benz. Также его не интересует недвижимость за границей.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга выставил на продажу три редкие гравюры Сальвадора Дали. Каждая из них, по его словам, имеет сертификат подлинности. За все работы продавец хочет получить 100 млн рублей. Объявление появилось в соцсети «ВКонтакте».