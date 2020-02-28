Суд приговорил 21-летнего жителя Сахалина к двух годом лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина был привлечён к ответственности за умышленное заражение ВИЧ 16-летней школьницы.
Следователи собрали доказательства и убедили суд в виновности молодого человека. По их версии, юноша знал о том, что болен, но вступил в незащищенный половой акт с несовершеннолетней девушкой и поддерживал с ней отношения с апреля по июль 2019 года,
Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее NEWS.ru писал, что молодой человек, заразивший ВИЧ школьницу в Геленджике, может получить восемь лет тюрьмы. В полицию города обратилась женщина, она сообщила, что её дочь заразили вирусом иммунодефицита человека. Школьница начала жаловаться на плохое самочувствие, а после сдачи анализов врачи диагностировали ВИЧ. По поступившему в правоохранительные органы сообщению проведена проверка. В действиях парня усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 122 УК России.
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