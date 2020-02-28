https://static.news.ru/photo/8de3803a-5a1f-11ea-9de5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд приговорил 21-летнего жителя Сахалина к двух годом лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина был привлечён к ответственности за умышленное заражение ВИЧ 16-летней школьницы.

Следователи собрали доказательства и убедили суд в виновности молодого человека. По их версии, юноша знал о том, что болен, но вступил в незащищенный половой акт с несовершеннолетней девушкой и поддерживал с ней отношения с апреля по июль 2019 года, говорится в сообщении на сайте СК по Сахалинской области.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее NEWS.ru писал, что молодой человек, заразивший ВИЧ школьницу в Геленджике, может получить восемь лет тюрьмы. В полицию города обратилась женщина, она сообщила, что её дочь заразили вирусом иммунодефицита человека. Школьница начала жаловаться на плохое самочувствие, а после сдачи анализов врачи диагностировали ВИЧ. По поступившему в правоохранительные органы сообщению проведена проверка. В действиях парня усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 122 УК России.