Житель Москвы предъявил иск Казахстану из-за погрома в квартире

https://static.news.ru/photo/bf880bc2-c122-11eb-b6be-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Москвы по имени Максим подал в суд на Казахстан из-за беспорядка в квартире, которую он сдавал сотруднику посольства республики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Москвич является владельцем двухкомнатной квартиры в столице. На протяжении двух лет он сдавал её работнику дипмиссии. При этом договор аренды заключался именно с республикой, а не конкретным человеком.

Однажды придя в квартиру, москвич обнаружил там полный беспорядок: бытовая техника не работает, холодильник исцарапан, обивка дивана порвана и тому подобное. Причинённый ущерб владелец жилья оценил в 1,2 млн рублей. Посольство возмещать его отказалось. Теперь этот спор будет решаться в Московском городском суде.

Ранее сообщалось, что дипломаты российского посольства в Киеве направили ноту протеста из-за антироссийских акций у здания дипмиссии. В МИД РФ пояснили, что причиной одной из таких акций послужило обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Украинские радикалы протестовали против движения ХАМАС, утверждая, что РФ поддерживает его.