Житель Москвы предъявил иск Казахстану из-за погрома в квартире

Житель Москвы по имени Максим подал в суд на Казахстан из-за беспорядка в квартире, которую он сдавал сотруднику посольства республики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Москвич является владельцем двухкомнатной квартиры в столице. На протяжении двух лет он сдавал её работнику дипмиссии. При этом договор аренды заключался именно с республикой, а не конкретным человеком.
Однажды придя в квартиру, москвич обнаружил там полный беспорядок: бытовая техника не работает, холодильник исцарапан, обивка дивана порвана и тому подобное. Причинённый ущерб владелец жилья
Ранее сообщалось, что дипломаты российского посольства в Киеве направили ноту протеста из-за антироссийских акций у здания дипмиссии. В МИД РФ пояснили, что причиной одной из таких акций послужило обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Украинские радикалы протестовали против движения ХАМАС, утверждая, что РФ поддерживает его.