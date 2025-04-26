Жирная рыба vs грецкие орехи: вот что улучшает память по версии врачей

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Хотите улучшить память и защитить мозг от возрастных изменений? Для этого чаще всего рекомендуют добавить в рацион жирную рыбу или грецкие орехи. Но что лучше?

Врачи единогласно называют жирную рыбу лучшим продуктом для улучшения памяти. Лосось, сельдь и скумбрия богаты омегой-3 — жирными кислотами, которые составляют основу клеток мозга. Они улучшают когнитивные функции, снижают риск деменции и даже помогают бороться с болезнью Альцгеймера, уточняют медики.

Если рыба не по вкусу, тогда можно добавить в рацион грецкие орехи — они тоже содержат омегу-3, витамин Е и мелатонин, которые усиливают память и скорость мышления.

Как употреблять:

Рыбу: запекайте или готовьте на пару 2–3 раза в неделю.

Орехи: ешьте по 30 г в день — например, с йогуртом или в салате.

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