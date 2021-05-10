Жириновский призвал не сообщать о расстрелах в школах

https://static.news.ru/photo/2d777230-b241-11eb-8f71-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал стрельбу в казанской школе. В разговоре с NEWS.ru он призвал прекратить сообщать о расстрелах в образовательных учреждениях.

Мы сто раз уже требовали: прекратите давать информацию по расстрелам в школах. Это провоцирует подражателей, которым нравится, что это весь день обсуждают, их имя муссируют в новостях, вся страна только это и обсуждает. Болезненное тщеславие — это главный мотив подобных нападений, — заявил политик.

По его словам, если давать такие сообщения, то это приведёт к тому, что в «каждому регионе» произойдёт что-то подобное. Он также уточнил, что изначально сообщалось о стрельбе в другой школе, однако оказалось, что там всё спокойно.

Но представляете, каждый день дети идут в эту школу и думают, а что же это за стрелки такие? Залезают в Интернет, спрашивают у родителей и выясняют, что это пособники государственного переворота, они расстреливали русских людей, потому что этого не хотели делать даже перешедшие на сторону большевиков русские солдаты и офицеры. Пришлось привлекать национальные меньшинства, которые ненавидели русских, — добавил Жириновский.

Он задался вопросом, «как эта информация ложится на мозги детей». По словам политика, молодые люди якобы считают, что им нужно совершать противоправные действия, «идти против власти», и тогда их именами назовут улицы.

Давно пора убрать из всех городов России все упоминания цареубийц, террористов, пособников государственного переворота, — заключил Жириновский.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика. Ещё 20 человек, по его данным, госпитализированы. В Минпросвещения республики сообщили о 32 пострадавших. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

Ранее представители британского посольства в Москве отреагировали на стрельбу, произошедшую в школе на территории Казани. Сотрудники дипломатического представительства назвали случившееся ужасным.