«Они все дети»: Жириновский предложил продлить детство до 30 лет

https://static.news.ru/photo/8f2e618e-c2b1-11eb-8cd6-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: zhirinovskyv/vk.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил считать детским возраст до 30 лет. Его слова приводит ТАСС.

Возраст продлим давайте: детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети, — заявил депутат.

Старшим же поколением лидер ЛДПР предложил считать возраст от 70 лет. А вот возрастной промежуток от 35 до 70 лет назвал «золотым поколением».

Работайте, товарищи, кому от 35, на вас вся надежда, — заключил Жириновский.

Владимир Жириновский известен своими неоднозначными высказывания. Так, ранее он заявил, что девятое место, которое представительница России Манижа заняла по итогам Евровидения, — это позор для «великой страны». Политик подчеркнул, что на конкурс надо было посылать других музыкантов.