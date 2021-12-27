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Жириновский пожелал Шукшиной «медленной смерти» от COVID

05:33, 27 декабря 2021
Жириновский пожелал Шукшиной «медленной смерти» от COVID Мария Шукшина Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
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Марию Шукшину раскритиковал за её позицию по вакцинам от коронавируса лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он пожелал ей медленной смерти, так как считает, что из-за антипрививочников в стране до сих пор не достигли коллективного иммунитета. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Если ты не хочешь делать вакцину — не делай. Сиди дома, заразись и умирай медленно, — заявил Жириновский.

Он добавил, что Шукшина совершает «глупые поступки». Известно, что политик выступает за вакцинацию от коронавируса. Некоторые СМИ сообщают, что он прививался семь раз.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что три категории людей — пожилые, с хроническими заболеваниями и тяжело перенёсшие COVID-19 — спустя несколько месяцев после выздоровления от коронавируса могут умереть в результате инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба. Он добавил, что при отказе от периода восстановления симптомы могут прогрессировать.

Эксперт добавил, что такие люди не попадают в статистику смертей из-за коронавируса. Крючков отметил, что если провести подобное исследование, то смертей по этой причине в списке окажется очень много. Чаще всего, по словам иммунолога, смерть наступает из-за сердечно-сосудистых осложнений.

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