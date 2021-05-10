Жириновский обещал закрыть шоу «Вечерний Ургант» из-за шутки

https://static.news.ru/photo/5952ecc4-787e-11eb-842f-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шутка телеведущего Ивана Урганта может стать причиной закрытия его шоу на Первом канале. Подобного результата намерен добиваться лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он сам рассказал в интервью порталу Sobesednik.ru.

В апреле Жириновский в ходе заседания Госдумы заявил о том, что грядёт смена лидера КПРФ: вместо Геннадия Зюганова им якобы станет Юрий Афонин. Тогда Ургант в эфире своего шоу обратил внимание на взаимоотношения двух политических старожилов, сравнив их с семейной парой.

В частности, шоумен упомянул две полки плацкартного вагона, которые «всё время рядом, но никак не могут соединиться». При этом он отметил, что «новое руководство партии придёт на один созыв».

«Вечерний Ургант» передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, теперь пусть поработает наконец. У него же какая-то профессия есть, что-то он должен делать. Пусть работает, закрывать будем, — заявил Жириновский.

В конце апреля 2021 года пленум ЦК КПРФ единогласно проголосовал за переизбрание Геннадия Зюганова на пост председателя партии. Зюганов занимает пост председателя партии с момента её создания в 1993 году.

В конце апреля пленум ЦК КПРФ единогласно переизбрал Геннадия Зюганова председателем партии. Пресс-секретарь Александр Ющенко уточнил, что голосовавших против и воздержавшихся не было.