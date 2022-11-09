«Женщина в черном балахоне с косой»: Собчак о скандале Мизулиной и Некоглая Собчак назвала Мизулину «женщиной в черном балахоне с косой» после задержания Некоглая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала члена Общественной палаты и главу Лиги безопасного интернета России Екатерину Мизулину «женщиной в черном балахоне с косой» после новости о задержании блогера-миллионника Некоглая (Николая Лебедева). По ее словам, чиновница ходит по всему Интернету и вопит.

Мизулина — это такая женщина в черном балахоне с косой, которая ходит от двери до двери по всему интернету и вопит, — сказала Собчак.

Недавно в социальных сетях распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен российский боец, подпавший под атаку Вооруженных сил Украины. На кадрах лежащий в траншее солдат успевает поймать и отбросить сразу несколько гранат, сброшенных на него с квадрокоптера. После этого Некоглай снял для TikTok пародию и сопроводил свой ролик музыкой.

Ролик посмотрела Мизулина. Она назвала блогера «выродком», посчитав, что тиктокер поглумился над подвигом российского военнослужащего. Мизулина отметила, что Некоглай позже «трусливо» удалил видео из соцсети TikTok, хотя ролик остался доступен для просмотра.

Мизулина заверила, что Лига безопасного интернета обратится в Генпрокуратуру и МВД с проверкой в отношении Некоглая по статье 280.3 Уголовного кодекса РФ (публичная дискредитация ВС РФ). В ответ Некоглай поинтересовался у чиновницы, выучила ли она «за свои 45 лет жизни» английский «даже на базовом уровне», намекая на то, что важен перевод, прозвучавшей в видео песни.

Днем 9 ноября Некоглай был задержан полицией через сутки после публикации ролика. Тиктокера доставили в ОМВД по Пресненскому району Москвы.

Позже стало известно, что Пресненский суд Москвы решил депортировать Некоглая из России. Кроме того, его оштрафовали на пять тысяч рублей по статье «Нарушение миграционного законодательства».