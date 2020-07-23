Женитьбу имама и 13-летней россиянки объяснили фразой «возник вопрос любви»

https://static.news.ru/photo/a4fd9ed8-cceb-11ea-a974-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Союзе мусульманок Татарстана объяснили женитьбу 28 летнего имама на 13-летней девочке тем, что между ними «возник вопрос любви». Церемония прошла по специальному обряду никах.

Сам имам, Расул Салихов, осуждён по статье 134 УК («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет»). Сегодня Верховный суд Татарстана отправил его в колонию на 4 года.

Комментируя женитьбу пары, представительница организации Наиля Зиганшина, заявила, что тут особый случай. Девочка «влюбилась, и всё», принуждения ни с чьей сороны не было:

Девочка сама решила стать женой, но по данным, которые нам озвучили, она не успела стать женщиной.

Она добавила, что люди разного пола по законам шариата не могут оставаться одни в помещениях или находиться где-то. А никах (бракосочетание в исламском семейном праве) это позволяет.

Здесь не идёт вопрос о растлении малолетней, у них дело не дошло. ​У них был никах только для того, чтобы они могли встречаться, — уточнила представительница Союза мусульманок в эфире радиостанции «Говорит Москва».

С ноябре 2019 года Салихов находился в СИЗО. Уголовное дело завели и на мать — за невыполнение родительских обязанностей. Однако в январе обвинения с неё сняли. Собеседница радиостанции предположила, что последующие свидания у влюблённых будут проходить на территории пенитенциарного учреждения.

Представительница Союза мусульманок также подчеркнула, что выступает против ранних браков, а 13 лет «считается возрастом детства», поэтому «нежелательно создавать браки с малолетними девушками». При этом Зиганшина добавила, что порог вступления в брак может измениться в будущем. Некоторые девочки готовы создать семью на несколько лет раньше других, считает она. С

Согласно Семейному кодексу России минимальный возраст для свадьбы 16 лет. Но регионы могут понижать этот порог. Так, законодательство Татарстана разрешает заключать брак с 14 лет, но только в случае беременности.

К концу года Минюст планирует подготовить законопроект, в котором укажут основания для вступления в брак несовершеннолетних. Адвокат и специалист по семейному праву Виктория Данильченко ранее объяснила NEWS.ru, почему разрешение подросткам жениться может иметь негативные последствия, особенно для девочек.