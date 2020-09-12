Жена Ефремова выберет для актёра нового адвоката

Адвоката, который будет представлять интересы Михаила Ефремова в апелляционной инстанции во время слушания жалобы, выберет только жена актёра.
Об этом ТАСС
Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович рассказала ТАСС, что семья актёра назовёт нового защитника в понедельник, 14 сентября. По её словам, Ефремова уже перевели в постоянную камеру из карантинной, у него трое соседей.
8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам заключения в колонии общего режима, признав его виновным в ДТП со смертельным исходом. Актёра защищал адвокат Эльман Пашаев, интересы семьи погибшего водителя Сергея Захарова представлял Александр Добровинский.
Адвокатская палата Северной Осетии нашла в действиях Пашаева в ходе процесса признаки нарушения профессиональной этики, эти выводы подтвердили Федеральная палата адвокатов. Министерство юстиции объявило о намерении лишить Пашаева адвокатского статуса, писал NEWS.ru. Юрист Андрей Князев заявил, что за допущенные в ходе процесса нарушения Пашаеву может грозить уголовная ответственность.
По словам члена ОНК Евы Меркачевой, Ефремов не ожидал такого сурового приговора и считает, что защитник «подставил» его.
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