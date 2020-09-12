Жена Ефремова выберет для актёра нового адвоката

https://static.news.ru/photo/1abe3ebc-f4e6-11ea-9025-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов и Софья Кругликова Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Адвоката, который будет представлять интересы Михаила Ефремова в апелляционной инстанции во время слушания жалобы, выберет только жена актёра.

Об этом ТАСС рассказал источник в окружении Ефремова. По словам собеседника агентства, Софья Кругликова намерена избежать повторения ситуации, произошедшей в первой инстанции, «где Мишу представлял далеко не компетентный юрист», а потому лично выберет самого достойного из множества кандидатов. Источник не исключил, что актёра в Мосгорсуде будет представлять не один юрист, а целая команда. Ряд адвокатов уже посетили Ефремова в тюрьме.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович рассказала ТАСС, что семья актёра назовёт нового защитника в понедельник, 14 сентября. По её словам, Ефремова уже перевели в постоянную камеру из карантинной, у него трое соседей.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам заключения в колонии общего режима, признав его виновным в ДТП со смертельным исходом. Актёра защищал адвокат Эльман Пашаев, интересы семьи погибшего водителя Сергея Захарова представлял Александр Добровинский.

Адвокатская палата Северной Осетии нашла в действиях Пашаева в ходе процесса признаки нарушения профессиональной этики, эти выводы подтвердили Федеральная палата адвокатов. Министерство юстиции объявило о намерении лишить Пашаева адвокатского статуса, писал NEWS.ru. Юрист Андрей Князев заявил, что за допущенные в ходе процесса нарушения Пашаеву может грозить уголовная ответственность.

По словам члена ОНК Евы Меркачевой, Ефремов не ожидал такого сурового приговора и считает, что защитник «подставил» его.