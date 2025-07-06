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06 июля 2025 в 17:18

Жареный рис с кальмарами — восточный каприз на скорую руку!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете, что меня всегда выручает, когда нужно быстро приготовить ужин? Вчерашний рис! Сегодня расскажу, как превратить его в ароматное азиатское блюдо.

Этот рецепт я подсмотрела у индонезийских хозяек – у них такой рис с морепродуктами частенько подают на завтрак. Но у нас он отлично пойдет и на ужин!

Ингредиенты

  • Вчерашний рис – 300 г
  • Кальмары – 200 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Зеленый лук – 3 пера
  • Масло для жарки

Кальмары чистим и режем соломкой. Разогреваем масло, обжариваем морепродукты 5 минут. Добавляем взбитые яйца, жарим до готовности.

Вводим рис, прогреваем 5 минут. В конце заправляем соевым соусом и зеленым луком. Получается сытно, вкусно и очень по-азиатски!

Признайтесь, сколько раз вы откладывали голубцы из-за возни с капустными листьями? Традиционная варка отнимает кучу времени и сил. Но есть способ проще! Размягчить капусту для голубцов можно в микроволновке — быстро и без хлопот. Подойдет любой кочан: молодой, зрелый или даже пекинская капуста.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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