Жареный рис с кальмарами — восточный каприз на скорую руку!

Знаете, что меня всегда выручает, когда нужно быстро приготовить ужин? Вчерашний рис! Сегодня расскажу, как превратить его в ароматное азиатское блюдо.

Этот рецепт я подсмотрела у индонезийских хозяек – у них такой рис с морепродуктами частенько подают на завтрак. Но у нас он отлично пойдет и на ужин!

Ингредиенты

Вчерашний рис – 300 г

Кальмары – 200 г

Яйца – 2 шт.

Соевый соус – 2 ст. л.

Зеленый лук – 3 пера

Масло для жарки

Кальмары чистим и режем соломкой. Разогреваем масло, обжариваем морепродукты 5 минут. Добавляем взбитые яйца, жарим до готовности.

Вводим рис, прогреваем 5 минут. В конце заправляем соевым соусом и зеленым луком. Получается сытно, вкусно и очень по-азиатски!

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