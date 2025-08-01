Жареные баклажаны по-восточному! Суперская закуска с кисло-сладким соусом

Жареные баклажаны по-восточному! Пикантная закуска с кисло-сладким маринадом. Эта яркая закуска сочетает нежность обжаренных баклажанов, хруст свежих овощей и насыщенный чесночный аромат. Идеальна к шашлыку или как самостоятельная закуска!

Ингредиенты

Баклажаны – 2 шт (средних)

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Перец болгарский – 1 шт (разных цветов)

Чеснок – 3 зубчика

Петрушка – 1/2 пучка

Масло растительное – для жарки

Для маринада

Уксус яблочный – 1 ст.л.

Вода – 1 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1/2 ч.л.

Приготовление

Баклажаны нарежьте кубиками 2 см, посолите, оставьте на 20 минут. Морковь натрите на корейской терке, перец и лук нарежьте соломкой. Обжарьте баклажаны до золотистой корочки Смешайте все овощи, добавьте рубленую петрушку и чеснок. Для маринада соедините все ингредиенты, залейте овощи. Охладите 2 часа перед подачей.

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