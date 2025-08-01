Жареные баклажаны по-восточному! Суперская закуска с кисло-сладким соусом

Жареные баклажаны по-восточному! Пикантная закуска с кисло-сладким маринадом. Эта яркая закуска сочетает нежность обжаренных баклажанов, хруст свежих овощей и насыщенный чесночный аромат. Идеальна к шашлыку или как самостоятельная закуска!
Ингредиенты
- Баклажаны – 2 шт (средних)
- Морковь – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Перец болгарский – 1 шт (разных цветов)
- Чеснок – 3 зубчика
- Петрушка – 1/2 пучка
- Масло растительное – для жарки
Для маринада
- Уксус яблочный – 1 ст.л.
- Вода – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – 1/2 ч.л.
Приготовление
- Баклажаны нарежьте кубиками 2 см, посолите, оставьте на 20 минут. Морковь натрите на корейской терке, перец и лук нарежьте соломкой. Обжарьте баклажаны до золотистой корочки
- Смешайте все овощи, добавьте рубленую петрушку и чеснок. Для маринада соедините все ингредиенты, залейте овощи. Охладите 2 часа перед подачей.
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