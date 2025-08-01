Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 14:00

Жареные баклажаны по-восточному! Суперская закуска с кисло-сладким соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жареные баклажаны по-восточному! Пикантная закуска с кисло-сладким маринадом. Эта яркая закуска сочетает нежность обжаренных баклажанов, хруст свежих овощей и насыщенный чесночный аромат. Идеальна к шашлыку или как самостоятельная закуска!

Ингредиенты

  • Баклажаны – 2 шт (средних)
  • Морковь – 1 шт
  • Лук – 1 шт
  • Перец болгарский – 1 шт (разных цветов)
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Петрушка – 1/2 пучка
  • Масло растительное – для жарки

Для маринада

  • Уксус яблочный – 1 ст.л.
  • Вода – 1 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 1/2 ч.л.

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте кубиками 2 см, посолите, оставьте на 20 минут. Морковь натрите на корейской терке, перец и лук нарежьте соломкой. Обжарьте баклажаны до золотистой корочки
  2. Смешайте все овощи, добавьте рубленую петрушку и чеснок. Для маринада соедините все ингредиенты, залейте овощи. Охладите 2 часа перед подачей.

Ранее мы готовили вкусные ракушки из баклажанов! Летняя закуска с интересной начинкой.

баклажаны
овощи
салаты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поставил на место Зеленского, отказавшегося от переговоров с Россией
Лукашенко указал на неполноценность Украины на фоне скандала с законами
В Совфеде призвали россиян не обращать внимание на ультиматумы Трампа
«Так политика не делается»: Лукашенко оценил новый дедлайн Трампа
Путин обозначил принципы будущего мира на Украине
Лукашенко: Россию и Белоруссию невозможно поставить на колени
На Западе заявили об оружии нового класса у охраны Путина
Трамп взялся за физподготовку школьников
Путин назвал важные для России условия урегулирования на Украине
«Ни одной потери»: Путин ответил на вопрос о погибших российских бойцах
Агроном поделился безопасным методом борьбы с кротами на участке
Метеоролог рассказал, когда в Москву придет потепление
Путин назвал причину отрицания Киева перехода Часова Яра под контроль РФ
Путин заявил, что «Орешник» готов к бою
Путин назвал особенность безопасности России и Украины
Влюбленная дочь напала на мать из-за отчима
Путин подвел итоги передачи тел погибших между Россией и Украиной
Историк объяснил, почему Горбачев поддержал Запад в войне против Ирака
Сотрудников бундестага решили обучить йоге и пилатесу
ВС России взяли Волчанск? Что известно, как идет наступление 1 августа
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.