Вкусные ракушки из баклажанов! Летняя закуска с интересной начинкой. Кто сказал, что баклажаны – это скучно? Эти хрустящие ракушки с тающей сырной начинкой и ореховым акцентом доказывают обратное. Здесь нежная текстура баклажанов играет в унисон с пикантной начинкой, а грецкие орехи добавляют благородную ноту – идеальный баланс вкуса и изысканности.
Ингредиенты
- Баклажаны — 2 крупных
- Соль — 1 ст. л.
- Мука — для панировки
- Масло растительное — для жарки
- Сыр твёрдый — 150 г
- Яйца отварные — 4 шт.
- Чеснок — 5 зубчиков
- Укроп свежий — небольшой пучок
- Перец чёрный молотый — по вкусу
- Майонез — 2 ст. л.
- Грецкие орехи измельчённые — ½ стакана
Приготовление
- Баклажаны нарежьте кольцами толщиной 1 см, залейте подсоленной водой на 30 минут. Обсушите бумажным полотенцем, обваляйте в муке, обжарьте до золотистой корочки с двух сторон.
- Приготовьте начинку: натрите сыр и яйца, добавьте давленый чеснок, рубленый укроп, перец и майонез.
- На слегка остывшие баклажаны выложите по 1 ч.л. начинки, аккуратно сложите пополам придавая форму ракушки. Обмакните края в измельчённых грецких орехах. Подавайте горячими!
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