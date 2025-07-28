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28 июля 2025 в 12:30

Вкусные ракушки из баклажанов! Летняя закуска с интересной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкусные ракушки из баклажанов! Летняя закуска с интересной начинкой. Кто сказал, что баклажаны – это скучно? Эти хрустящие ракушки с тающей сырной начинкой и ореховым акцентом доказывают обратное. Здесь нежная текстура баклажанов играет в унисон с пикантной начинкой, а грецкие орехи добавляют благородную ноту – идеальный баланс вкуса и изысканности.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 крупных
  • Соль — 1 ст. л.
  • Мука — для панировки
  • Масло растительное — для жарки
  • Сыр твёрдый — 150 г
  • Яйца отварные — 4 шт.
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Укроп свежий — небольшой пучок
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Грецкие орехи измельчённые — ½ стакана

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте кольцами толщиной 1 см, залейте подсоленной водой на 30 минут. Обсушите бумажным полотенцем, обваляйте в муке, обжарьте до золотистой корочки с двух сторон.
  2. Приготовьте начинку: натрите сыр и яйца, добавьте давленый чеснок, рубленый укроп, перец и майонез.
  3. На слегка остывшие баклажаны выложите по 1 ч.л. начинки, аккуратно сложите пополам придавая форму ракушки. Обмакните края в измельчённых грецких орехах. Подавайте горячими!

Ранее мы готовили печеные маринованные баклажаны с овощами! Самая вкусная летняя закуска.

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овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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