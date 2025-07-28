Вкусные ракушки из баклажанов! Летняя закуска с интересной начинкой. Кто сказал, что баклажаны – это скучно? Эти хрустящие ракушки с тающей сырной начинкой и ореховым акцентом доказывают обратное. Здесь нежная текстура баклажанов играет в унисон с пикантной начинкой, а грецкие орехи добавляют благородную ноту – идеальный баланс вкуса и изысканности.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 крупных

Соль — 1 ст. л.

Мука — для панировки

Масло растительное — для жарки

Сыр твёрдый — 150 г

Яйца отварные — 4 шт.

Чеснок — 5 зубчиков

Укроп свежий — небольшой пучок

Перец чёрный молотый — по вкусу

Майонез — 2 ст. л.

Грецкие орехи измельчённые — ½ стакана

Приготовление

Баклажаны нарежьте кольцами толщиной 1 см, залейте подсоленной водой на 30 минут. Обсушите бумажным полотенцем, обваляйте в муке, обжарьте до золотистой корочки с двух сторон. Приготовьте начинку: натрите сыр и яйца, добавьте давленый чеснок, рубленый укроп, перец и майонез. На слегка остывшие баклажаны выложите по 1 ч.л. начинки, аккуратно сложите пополам придавая форму ракушки. Обмакните края в измельчённых грецких орехах. Подавайте горячими!

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