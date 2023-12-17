«Жалел, что меня спасли»: Костомаров сделал откровенное признание Костомаров рассказал о моменте сожаления из-за своего спасения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, которому ампутировали кисти рук и ноги из-за тяжелой болезни, заявил, что чувствовал сожаление, когда врачи спасли ему жизнь. Как признался спортсмен в интервью Первому каналу, он не ощущал боли, пока ему не сказали о том, что он лишится своих конечностей.

Был ли момент, когда чуть ли не жалел, что спасли? Действительно был. Такие мысли могли возникнуть у любого человека, который лишается своих конечностей. Поскольку я еще спортсмен, я не сознавал, зачем здесь остаюсь на свете. Все так было легко до того дня, когда мне сказали, что нужно ампутировать руки, ноги. В те мгновения всем близким и родным стало очень тяжело, — объяснил Костомаров.

Он добавил, что ощутил весь ужас, когда очнулся, и надо было принимать решение по поводу операции. Костомаров также выразил благодарность супруге Оксане Домниной, которая была рядом с ним в тяжелый период болезни и сейчас продолжает ухаживать за ним.

Костомаров также признался, что первое время после ампутации конечностей не знал, как начать тренировки, однако сейчас он не сдается и продолжает свое возвращение к спорту. По его словам, супруга и брат помогают ему возвращаться к жизни, которая была у него до роковой болезни.