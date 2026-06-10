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10 июня 2026 в 13:00

Завязи сливы больше не опадут: дачный секрет с золой и уксусом для урожая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Слива после цветения требует не меньше внимания, чем весной. Именно в этот момент дерево может начать массово сбрасывать завязи, оставляя дачников почти без урожая. Но опытные садоводы знают простой способ, который помогает сохранить будущие плоды.

Главная причина опадания завязей — нехватка кальция и калия. Особенно часто это происходит на кислых или истощенных почвах. В таком случае дерево просто не может «прокормить» плоды и избавляется от части урожая.

Для подкормки понадобится стакан древесной золы и стакан 9-процентного уксуса. Смесь добавляют в ведро воды — после реакции кальций становится доступным для растения. Перед поливом сливу хорошо проливают обычной водой, а затем выливают раствор в приствольный круг.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после такой подкормки завязи стали опадать гораздо меньше. Дополнительно она советует регулярно рыхлить землю вокруг дерева — так полезные вещества быстрее доходят до корней.

Ранее сообщалось, что смородине особенно нужна поддержка, иначе ягоды могут вырасти мелкими и кислыми. Опытные дачники давно используют простую натуральную подкормку, после которой кусты буквально усыпаны крупными плодами.

Проверено редакцией
Общество
советы
сливы
фрукты
Марина Макарова
М. Макарова
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