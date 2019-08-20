https://static.news.ru/photo/9cd5ef6e-c353-11e9-b822-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовных дел в отношении Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко, которые обвиняются по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Материалы дел были выделены в отдельное производство и направлены в суд для рассмотрения по существу с утверждённым обвинительным заключением.

30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти.

Как ранее писал News.ru, Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) просит глав МВД, Росгвардии и Следственного комитета проверить информацию о необоснованных задержаниях на митингах в Москве.