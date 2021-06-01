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Затравленные: как защитить ребёнка от буллинга

22:35, 01 июня 2021
NEWS.ru

Каждый третий российский школьник столкнулся с травлей. Такую статистику приводит общественная организация «Союз матерей России». Причём нередко участие в буллинге принимают не только одноклассники жертвы, но и учителя. Что делать, если ребёнок остался один на один с враждебной толпой? Как его защитить? И кто может стать объектом школьной травли? В день защиты детей редакция NEWS.ru подготовила специальный репортаж о том, как противостоять детскому насилию.

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