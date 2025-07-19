Засуха? Мороз? Ему все нипочем! Чудо-многолетник для красивого сада

Чубушник — неприхотливый король июньского сада! Этот удивительный кустарник завоевал сердца садоводов не только пышным цветением, но и удивительной выносливостью. В отличие от капризного жасмина, чубушник прекрасно переносит русские зимы, не требует сложного ухода и ежегодно одаривает нас облаком белоснежных цветов.

Период цветения — настоящий спектакль природы! В июне куст покрывается сотнями кремово-белых цветков, источающих интенсивный сладковатый аромат. Именно за этот запах его часто называют садовым жасмином, хотя настоящий жасмин в нашем климате выращивают только в оранжереях.

Для небольших участков идеален чубушник тонколистный — его аккуратные кусты высотой до 1,5 м обильно цветут даже в полутени. А сорта типа «снежная лавина» порадуют махровыми цветами. Главное — не сажайте его близко к зоне отдыха: насыщенный аромат может вызывать головную боль.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.