Защита Ройзмана обжаловала назначение ему обязательных работ

https://static.news.ru/photo/4671ec5c-b6dd-11eb-a8fc-96000091f725_660.jpg Фото: roizmangbn/facebook.com

Защита бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана подала жалобу на решение Октябрьского районного суда, который приговорил его к 30 часам обязательных работ. Об этом сообщила в Facebook адвокат Юлия Федотова.

Работы за участие в акции 21 апреля — 30 часов, жалоба подана, апелляция не назначена, — написала она.

В пресс-службе Свердловского областного суда ТАСС рассказали , что документы от защиты экс-мэра пока не поступили.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Екатеринбурга 12 мая рассмотрел сразу три дела в отношении Евгения Ройзмана. Он был признан виновным в нарушении порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и приговорён к девяти суткам ареста и обязательным работам. Защита экс-мэра заявила, что решение суда будет обжаловаться вплоть до обращения в ЕСПЧ.

13 мая Свердловский областной суд сократил Ройзману срок ареста до одних суток. В тот же день он вышел на свободу.