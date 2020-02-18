https://static.news.ru/photo/c7c33dc8-5226-11ea-8972-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Поляков/ТАСС

Адвокат Константин Корташов, представляющий интересы осуждённого по делу «Сети» (запрещённая в РФ террористическая организация) Максима Иванкина, подал апелляционную жалобу на приговор. Об этом сам юрист сообщил журналистам во вторник, 18 февраля.

Отмечается, что адвокаты ещё четырёх фигурантов дела «Сети» — Дмитрия Пчелинцева, Ильи Шакурского, Армана Сагынбаева и Михаила Кулькова — ранее уже отправляли апелляционные жалобы в суд.

По словам Корташова, он направил в инстанцию документ на четырёх страницах. Адвокат отметил обширность повторной жалобы.

Направил первоначальную жалобу на четырёх страницах. Повторная жалоба будет обширной, с учётом мотивировочной части приговора, — цитирует юриста ТАСС.

Дело организации «Сеть» расследуется с осени 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге задержали 11 человек, которые, по версии силовиков, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». Все арестованные увлекались страйкболом и проводили тренировки, которые, по словам адвокатов, были представлены обвинением как доказательства «незаконного овладения навыками выживания в лесу и оказания первой медицинской помощи». Обвинение утверждало, что «Сеть» была разделена на ячейки, которые функционировали в разных городах. По словам обвиняемых, это были всего лишь названия страйкбольных команд.

10 февраля 2020 года семеро фигурантов дела получили сроки от шести до 18 лет колонии. После приговора в защиту осуждённых уже выступили российские ученые, журналисты, кинематографисты, учителя, психологи, а также работники книжных магазинов.

Как ранее писал NEWS.ru, лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что правоохранительные органы должны предоставить обществу объективную информацию по делу «Сети» (организация запрещена в РФ). Дело получило широкий общественный резонанс, так как его фигуранты заявляли о пытках и получили длительные сроки лишения свободы. При этом правозащитники говорят о сфабрикованности процесса.