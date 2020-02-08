Замглавы города Ступино Московской области, исполняющий обязанности директора МКУ «Ступинский центр закупок» Денис Фунтиков отправлен под арест по уголовному делу о взятке в 10 млн рублей.
Об этом ТАСС
Как ранее писал NEWS.ru, замглавы Ступина и ряд связанных с ним должностных лиц подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей от предпринимателей. Городская администрация по условиям преступного соглашения должна была обеспечить заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству ступинских дворов.
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