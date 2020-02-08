https://static.news.ru/photo/52128692-4beb-11ea-9555-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замглавы города Ступино Московской области, исполняющий обязанности директора МКУ «Ступинский центр закупок» Денис Фунтиков отправлен под арест по уголовному делу о взятке в 10 млн рублей.

Об этом ТАСС рассказала представитель Главного следственного управления СК по Подмосковью Ольга Врадий. По её словам, чиновнику, взяткодателю и посреднику предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Двоим обвиняемым по делу, включая Фунтикова, суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения, ещё двое отправлены под домашний арест.

Как ранее писал NEWS.ru, замглавы Ступина и ряд связанных с ним должностных лиц подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей от предпринимателей. Городская администрация по условиям преступного соглашения должна была обеспечить заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству ступинских дворов.