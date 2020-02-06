https://static.news.ru/photo/36ed5478-48f3-11ea-8a19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заместителя руководителя ступинской администрации подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа Ступино и исполняющей обязанности директора МКУ «Ступинский центр закупок», — цитирует Врадий ТАСС.

По версии следствия, должностные лица получили от предпринимателей через посредника взятку в размере 10 млн рублей. За это с их фирмой администрация заключила муниципальный контракт на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий Ступина.

Фигурантов дела подозревают в совершении преступления по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Уголовное дело также возбуждено в отношении взяткодателя и посредника.

Как писал NEWS.ru, ранее за взятку в 7,5 млн рублей задержали чиновницу Калининского района.