Замглавы Росморречфлота Тарасенко освободили от должности

https://static.news.ru/photo/c82debe2-d650-11ea-b037-fa163e074e61_660.jpg Андрей Тарасенко Фото: morflot.gov.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Росморречфлота Андрея Тарасенко. Ранее сообщалось, что Тарасенко будет исполнять обязанности председателя правительства Якутии.

Освободить Тарасенко Андрея Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта по его просьбе, — говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

С 2013 по 2017 годы Тарасенко возглавлял Росморпорт, с октября 2017-го по сентябрь 2018 года временно исполнял обязанности губернатора Приморского края. В сентябре 2018 года был назначен замруководителя Росморречфлота. Там он курировал ряд направлений административного управления и структурных подразделений, а также возглавлял созданный в ведомстве оперштаб по предупреждению распространения коронавируса.

Как писал NEWS.ru, правительство выделит Росморречфлоту 320 млн рублей из резервного фонда на поддержку круизных судоходных компаний. Данные субсидии будут полагаться широкому кругу компаний. Эти деньги они смогут потратить на выплаты по договорам лизинга. Заявки на получение денежных средств можно будет направить до 15 августа. Компании получат выплаты единовременно с 11 марта по 31 декабря. Однако деньги перечислят лишь тем организациям, которые не проводили масштабных сокращений сотрудников.