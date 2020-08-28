Замглавы Минкомсвязи рассказал о перспективах дистанционных медосмотров

https://static.news.ru/photo/a8b672d0-ead1-11ea-b6b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Платформами для развития цифровых технологий в России станут сферы медицины и образования, а также индустрия развлечений. Такое мнение высказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

На форуме «Территория смыслов» он назвал эти отрасли своего рода двигателями, которые смогут двигать вперёд технологическое развитие страны, передаёт ТАСС.

Отвечая на вопрос о развитии телемедицины, Волин назвал потенциал рынка огромным и рассказал, что он превышает десятки миллиардов рублей ежегодно. При этом, как полагает замглавы Минкомсвязи, перспективы законодательного регулирования этой сферы непростые.

У нас в медицине действует главный принцип — не навреди. Традиционная медицина будет всегда смотреть на то, насколько безопасно для пациентов будет поставлен дистанционный диагноз, — пояснил Волин.

Он предположил, что медики будут с осторожностью относиться к подобным форматам и будут отдавать предпочтение возможности проводить диагностику вживую. Всё потому, что если врач поставит диагноз, а больной умрёт от другой болезни или «что-то тяжёлое случится», отвечать придётся не только перед своей совестью, но и перед прокурором, добавил замминистра.

Вместе с тем Волин выразил уверенность, что дистанционная медицина в России всё же будет развиваться.

В марте в Государственную думу были внесены поправки в законодательство, которые предлагают разрешить врачам дистанционно проводить медосмотры, ставить диагнозы и назначать лечение. Авторы предполагают, что это позволит повысить доступность медицинской помощи. Нынешняя редакция закона о телемедицине предусматривает, что первичный врачебный осмотр может осуществляться только лично.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у телемедицины в России большое будущее.