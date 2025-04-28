Замена сырникам! Творожные палочки с яблоком — просто раскатать и нарезать

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Замена сырникам! Творожные палочки с яблоком — просто раскатать и нарезать. Эти ароматные творожные палочки — идеальная альтернатива сырникам. Они получаются мягкими, сочными и очень вкусными, с приятной кислинкой от яблока. Отличный вариант для завтрака или полезного перекуса!

Ингредиенты

Творог — 360 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Сметана — 1 ст. л.

Соль — щепотка

Сода — 1 ч. л.

Ванилин — по вкусу

Яблоко — 1 шт. (очищенное, натёртое)

Мука — 280–310 г (по необходимости)

Приготовление

1. Творожная основа. Разомните творог вилкой, добавьте яйцо, сахар, сметану, соль, соду и ванилин. Хорошо перемешайте.

2. Добавляем яблоко. Очистите яблоко от кожуры, натрите на крупной тёрке и смешайте с творожной массой.

3. Замешиваем тесто: постепенно вводите муку, пока не получится мягкое, но не липнущее тесто.

4. Формируем палочки: разделите тесто на части, скатайте колбаски и нарежьте их на брусочки толщиной 1,5–2 см. Примните, чтобы получилась ровная форма. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки под крышкой.

Подавайте тёплыми со сметаной, мёдом или вареньем.

Ранее мы делились рецептом сырников без яиц и муки! Но с вкусной начинкой — справится даже ребенок.