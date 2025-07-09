Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 19:00

Закрываю двойную партию, а все равно мало! Грибная икра «Лесное сокровище»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грибная икра «Лесное сокровище» — вкус осени в банке! Эта икра — мой обязательный пункт в списке осенних заготовок. Ароматная, насыщенная, с легкой кислинкой — идеальна для бутербродов, омлетов или как гарнир к мясу.

Готовим вместе.

1 кг грибов (белые/подберезовики/лисички) отварите 20 минут, откиньте на дуршлаг. Пропустите через мясорубку с 2 луковицами и 2 морковками, обжаренными до мягкости.

Добавьте 300 г томатной пасты или протертых помидоров, тушите 40 минут на медленном огне. В конце — 5 измельченных зубчиков чеснока, соль, перец и 1 ст. л. уксуса.

Разложите по стерильным банкам, закатайте. Переверните, укутайте до остывания.

Секреты успеха:

  • лучше брать смесь лесных грибов — вкус богаче;

  • для пикантности добавьте щепотку молотого кориандра;

  • храните в темноте — сохранит насыщенный цвет.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

грибы
рецепты
закуски
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская теннисистка выпила алкоголь во время пресс-конференции
Готовлю огурцы с чесноком и укропом в литровой банке — секрет хруста
В Госдуме предложили оценивать работу полицейских с помощью QR-кода
Пользователи «Ростелеком» пожаловались на сбои
Ведущий «Кто хочет стать миллионером» начал стримить на Twich
Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД России
«Новый тип политика»: Орбан дал неприятную характеристику Зеленскому
Что известно о мальчике Толе, погибшем от удара ВСУ в Курске? Подробности
Стало известно о незавидной доле военкомов на Украине
«Испытывал сыновью привязанность»: в США раскрыли отношение Маска к Трампу
Танк-монстр «из фильма ужасов» пошел на прорыв фронта в зоне СВО
ЧВК «Вагнер» обвинили в планировании похищения известного иноагента
В Госдуме пояснили, чем грозит обучение в Йельском университете
Россияне столкнулись со сбоями в работе Telegram
«Торпедо» обвиняют в подкупе судьи: что будет с клубом, его выгонят из РПЛ?
Огненный дождь из 1 тыс. БПЛА: ситуация на фронтах СВО вечером 9 июля
На Западе предсказали исход конфликта на Украине
Беременная Галич похвасталась пикантной фотосессией со змеей
Тетя закрывшего собою мать при атаке ВСУ мальчика рассказала о нем
Элиту ВСУ выбил один удар, Медведев vs Трамп, ад мигрантов: что дальше
Дальше
Самое популярное
Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.