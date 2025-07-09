Закрываю двойную партию, а все равно мало! Грибная икра «Лесное сокровище»

Закрываю двойную партию, а все равно мало! Грибная икра «Лесное сокровище»

Грибная икра «Лесное сокровище» — вкус осени в банке! Эта икра — мой обязательный пункт в списке осенних заготовок. Ароматная, насыщенная, с легкой кислинкой — идеальна для бутербродов, омлетов или как гарнир к мясу.

Готовим вместе.

1 кг грибов (белые/подберезовики/лисички) отварите 20 минут, откиньте на дуршлаг. Пропустите через мясорубку с 2 луковицами и 2 морковками, обжаренными до мягкости.

Добавьте 300 г томатной пасты или протертых помидоров, тушите 40 минут на медленном огне. В конце — 5 измельченных зубчиков чеснока, соль, перец и 1 ст. л. уксуса.

Разложите по стерильным банкам, закатайте. Переверните, укутайте до остывания.

Секреты успеха:

лучше брать смесь лесных грибов — вкус богаче;

для пикантности добавьте щепотку молотого кориандра;

храните в темноте — сохранит насыщенный цвет.

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