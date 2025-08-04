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04 августа 2025 в 16:44

Закрываю 20 банок, разлетается на ура! Секрет густого сливового варенья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Густое сливовое варенье без загустителей — мой коронный рецепт! Знаете, что самое приятное в конце лета? Ароматное сливовое варенье, которое напоминает о теплых днях холодной зимой. Мой рецепт проверен годами — варенье получается густым, насыщенным и безумно вкусным без всяких загустителей. А готовится оно настолько просто, что даже те, кто никогда не варил варенье, справятся на ура!

Берём 1 кг спелых слив (лучше всего подходят «венгерка» или другие мясистые сорта). Плоды тщательно моем, разрезаем пополам и удаляем косточки. Складываем в таз для варки варенья, засыпаем 600 г сахара (можно увеличить до 1 кг, если любите слаще) и оставляем на 4–6 часов, чтобы сливы пустили сок. Ставим на средний огонь, доводим до кипения, постоянно помешивая. Как только появится пенка — снимаем её ложкой. Варим 15 минут, затем выключаем и оставляем полностью остыть. Это важный момент — так варенье станет гуще! Через 6–8 часов повторяем процесс: доводим до кипения, варим 15 минут, снимаем пенку. В конце добавляем 1/3 ч. л. лимонной кислоты — она не только придаст лёгкую кислинку, но и поможет варенью лучше храниться. Горячее варенье разливаем по стерильным банкам и закатываем. Переворачиваем вверх дном, укутываем одеялом и оставляем до полного остывания. Хранить можно при комнатной температуре — такое варенье никогда не портится!

Секрет идеальной консистенции — именно в двойном проваривании с перерывом. Попробуйте — и это варенье станет вашим любимым! Оно идеально к чаю, для выпечки или просто намазать на свежий хлеб.

Ранее сообщалось про два лучших рецепта маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

сливы
рецепты
ягоды
варенье
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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