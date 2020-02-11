https://static.news.ru/photo/911f9ac8-4cea-11ea-a234-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы проект закона, который предусматривает упрощённый механизм предоставления социальной поддержки малообеспеченным семьям с детьми.

Документ содержит поправку в НК РФ, которая распространяет режим неразглашения налоговой тайны на сведения о доходах физлиц, получаемые от налоговиков органами, уполномоченными в сфере соцзащиты. По словам одного из соавторов проекта, это оптимизирует и ускорит процесс оформления мер поддержки, позволит гражданам избежать очередей и необходимости сбора различных справок.

Помимо этого, в проекте предлагается снять ограничение на сумму, освобождаемую от налогообложения, при получении единовременных компенсаций при переезде медиков и педагогов в сельскую местность по программам «Земский доктор» и «Земский учитель». Сейчас она составляет 1 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова призвала сделать соцконтракт одной из основных форм поддержки властями многодетных семей. По её словам, граждане должны иметь возможность заключить его независимо от своих доходов.