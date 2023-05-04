Зайцеву предсказали 111 лет жизни Егор Зайцев рассказал, что его отцу предсказали 111 лет жизни

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вячеслав Зайцев

Смерть модельера Вячеслава Зайцева стала неожиданностью для его семьи, заявил корреспонденту NEWS.ru на похоронах сын Зайцева Егор. По его словам, много лет назад модельеру предсказали долгую жизнь, и он сам в это верил вместе с семьей.

Папе много лет назад, он мне сам говорил, какая-то то ли гадалка, то ли какая-то там типа Джуны [сказала]... в общем, сказали, что он будет жить 111 лет. И я [в это] верил тоже, — заявил Егор Зайцев.

Модельер Вячеслав Зайцев страдал от язвы желудка, спровоцировавшей кровотечение в желудке, которое и стало причиной смерти артиста. Его госпитализировали 30 апреля. Врачи несколько часов боролись за жизнь стилиста, но спасти пациента не удалось.

Кутюрье ушел из жизни в возрасте 85 лет. В последние годы Зайцев редко появлялся на публике из-за состояния здоровья, в том числе на фоне болезни Паркинсона и двух инсультов. В июне 2022 года он провел показ новой коллекции на Московской неделе моды, где появился в инвалидном кресле.

Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново в семье рабочих. Он окончил Ивановский химико-технологический техникум с дипломом художника текстильного рисунка, позже выучился на художника-модельера в Московском текстильном институте, ныне РГУ имени Косыгина. В начале 1960-х Зайцев работал худруком Экспериментальной швейной фабрики по производству спецодежды, в 1963 году представил свою первую коллекцию для работниц села, благодаря которой стал известен за рубежом.