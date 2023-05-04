Смерть модельера Вячеслава Зайцева стала неожиданностью для его семьи, заявил корреспонденту NEWS.ru на похоронах сын Зайцева Егор. По его словам, много лет назад модельеру предсказали долгую жизнь, и он сам в это верил вместе с семьей.
Папе много лет назад, он мне сам говорил, какая-то то ли гадалка, то ли какая-то там типа Джуны [сказала]... в общем, сказали, что он будет жить 111 лет. И я [в это] верил тоже, — заявил Егор Зайцев.
Модельер Вячеслав Зайцев страдал от язвы желудка, спровоцировавшей кровотечение в желудке, которое и стало причиной смерти артиста. Его госпитализировали 30 апреля. Врачи несколько часов боролись за жизнь стилиста, но спасти пациента не удалось.
Кутюрье ушел из жизни в возрасте 85 лет. В последние годы Зайцев редко появлялся на публике из-за состояния здоровья, в том числе на фоне болезни Паркинсона и двух инсультов. В июне 2022 года он провел показ новой коллекции на Московской неделе моды, где появился в инвалидном кресле.
Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново в семье рабочих. Он окончил Ивановский химико-технологический техникум с дипломом художника текстильного рисунка, позже выучился на художника-модельера в Московском текстильном институте, ныне РГУ имени Косыгина. В начале 1960-х Зайцев работал худруком Экспериментальной швейной фабрики по производству спецодежды, в 1963 году представил свою первую коллекцию для работниц села, благодаря которой стал известен за рубежом.