Зафиксирован рекордный рост повседневных расходов россиян

https://static.news.ru/photo/358f0c72-55f7-11eb-b4cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Рост расходов россиян на товары повседневного спроса в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении.

Аналитики также отметили, что Индекс покупательской активности (ИПА), который показывает динамику потребления товаров повседневного спроса, побил рекорд 2012 года, составив 186%.

При этом, как пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Ромира», в реальном выражении – то есть при «очистке» показателей от инфляции – траты россиян сократились на 1,3%. При сравнении со средними показателями за год, снижение составило 2,3%.

Увеличение трат обусловлено инфляцией, — отметила исполнительный директор исследовательского центра и Mile Group Инна Караева.

Это значит, что рынок остаётся на том же уровне, спрос не увеличился, просто покупатели вынуждены платить больше, покупая меньше. Это является доказательством снижения реальной покупательской активности.

Эксперты согласны с результатами исследования. Они уверены, что процесс снижения реальных располагаемых доходов, усилившийся в пандемию, действительно, повлиял на потребительскую активность.

Российский бизнес предупредил, что цены на сельскохозяйственную продукцию — пшеницу, картофель, а также другие овощи — могут подняться на 1,5% в ближайшее время, сообщал ранее NEWS.ru.