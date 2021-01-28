Задержанному за драку с омоновцами в Москве предъявили обвинение

https://static.news.ru/photo/df0a2e6a-6152-11eb-87cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержанному за драку с сотрудниками ОМОНа в Москве юноше предъявили обвинение по одному эпизоду, по двум другим он проходит подозреваемым, заявили представители СК РФ. Ему вменяют совершение преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Речь идёт о гражданине РФ Сайд-Мухаммаде Джумаеве 2000 года рождения. Накануне его задержали на территории Псковской области.

По информации силовиков, 23 января 2021 года фигурант, принимавший участие в незаконном шествии в центре столицы, в районе Пушкинской площади, нанёс стражам порядка несколько ударов руками и ногами по различным частям тела, передаёт официальный сайт столичного главка СК РФ.

23 января в ряде российских городов прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, журналисты Reuters считают, что протестовать вышли 40 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах.

СКР возбудил 20 уголовных дел после незаконных акций. Большинство из них квалифицируется по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее NEWS.ru писал, что суд не стал отправлять под арест Александра Мучаева, наехавшего на полицейского во время протестной акции. Сотрудник МВД пытался остановить машину Мучаева, в которой находились участница группы Pussy Riot и муниципальный депутат Людмила Штейн. Мужчина признал свою вину, и суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.