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20 июля 2025 в 16:19

Забыла про аптеку! Ложка этого желе утром — и простуда не страшна!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Апельсиново-имбирное желе — зимнее солнце в банке! Этот необычный десерт станет вашим любимым лекарством от зимней хандры — яркий вкус спелых апельсинов в сочетании с пикантной ноткой имбиря создает настоящий витаминный взрыв! Готовится просто, а результат поражает — золотисто-янтарное желе с теплым пряным ароматом, которое идеально дополнит утренние тосты или станет изысканной добавкой к чаю.

Возьмите 6 крупных апельсинов (лучше с тонкой кожурой), тщательно вымойте и нарежьте дольками вместе с кожурой, удаляя только семена. Пропустите через мясорубку или измельчите в блендере — у вас должно получиться около 1 кг цитрусовой массы. Добавьте 100 г свежего имбиря, натертого на мелкой терке — это придаст желе приятную остроту и согревающие нотки. Переложите смесь в кастрюлю, добавьте 1 кг сахара и оставьте на 2 часа, чтобы апельсины пустили сок.

Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и варите 40 минут, периодически помешивая и снимая пену. За 5 минут до готовности добавьте сок 1 лимона и 1 пакетик желирующего вещества (10 г). Горячее желе разлейте по стерильным банкам и закатайте. Укутайте одеялом до полного остывания — так сохранится больше полезных веществ!

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апельсины
желе
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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