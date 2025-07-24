Забудьте об оливье и мимозе: готовим салат с лесными грибами

Забудьте об оливье и мимозе: готовим салат с лесными грибами

Забудьте об оливье и мимозе. Этот слоеный салат с лесными грибами — настоящий праздник вкуса, где насыщенный аромат грибов гармонично сочетается с нежностью курицы и хрустом свежих овощей.

Блюдо покоряет с первой ложки: обжаренные до золотистости лисички или белые грибы дают глубокий лесной вкус, который подчеркивают слои сочного куриного филе, хрустящих огурцов и сливочного сыра.

Для приготовления возьмите: 300 г лесных грибов, 200 г отварной курицы, 3 картофелины, 2 соленых огурца, 1 морковь, 150 г сыра, 3 яйца, 200 г майонеза. Грибы промойте, нарежьте и обжарьте с луком 15 минут. Картофель и морковь отварите, нарежьте кубиками. Курицу разберите на волокна, огурцы и яйца натрите на терке. Собирайте салат слоями: 1) картофель + майонез, 2) грибы с луком, 3) курица, 4) морковь, 5) огурцы, 6) яйца, 7) тертый сыр.

Дайте настояться 2 часа в холодильнике — за это время все ингредиенты пропитаются грибным ароматом, создавая потрясающий вкусовой букет.

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