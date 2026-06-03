Забудь про банальные чебуреки: эмпанадас — новая любовь

Забудь про сухие беляши: эти аргентинские пирожки с хрустящей корочкой и сочной начинкой заставят тебя пересмотреть классику.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 500 г, сливочное масло — 200 г, яйцо — 2 шт., вода ледяная — 60 мл, соль — 1 ч. л., говяжий фарш — 400 г, картофель — 200 г, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., сельдерей — 2 стебля, чеснок — 3 зубчика, горошек зеленый — 100 г, бульон мясной — 100 мл, зира — 1 ч. л., корица молотая — 0,5 ч. л., перец кайенский — 0.5 ч. л., яйцо для смазывания — 1 шт.

Как готовлю

Сначала рублю холодное масло с мукой в крошку — это база для рассыпчатого теста. Добавляю яйцо и ледяную воду, мешу быстро, чтобы не нагрелось, и в холодильник на полчаса. Тем временем бланширую картофель кубиками в кипятке 4 минуты, сливаю.

На сковороде жарю фарш с луком, морковью и сельдереем, разбиваю комки — это 10 минут. Всыпаю картофель, горошек, чеснок, зиру, корицу и кайенский перец, заливаю бульоном и тушу, пока жидкость не выпарится.

Теперь нужно защипнуть края косичкой, но ради хруста и сочности оно того стоит. Раскатываю тесто в круги, кладу начинку, смазываю яйцом и в духовку на 35 минут. Даю постоять 5 минут и подаю горячими — гости просят добавки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Главное — не пересушить начинку: я добавил чуть больше воды в фарш, и эмпанадас получились сочными, как в Буэнос-Айресе. Тесто божественно рассыпчатое, но не крошится. Хранить их лучше в холодильнике, а перед подачей разогреть в духовке — вкус становится еще ярче.