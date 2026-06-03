ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 07:18

Забудь про банальные чебуреки: эмпанадас — новая любовь

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Забудь про сухие беляши: эти аргентинские пирожки с хрустящей корочкой и сочной начинкой заставят тебя пересмотреть классику.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 500 г, сливочное масло — 200 г, яйцо — 2 шт., вода ледяная — 60 мл, соль — 1 ч. л., говяжий фарш — 400 г, картофель — 200 г, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., сельдерей — 2 стебля, чеснок — 3 зубчика, горошек зеленый — 100 г, бульон мясной — 100 мл, зира — 1 ч. л., корица молотая — 0,5 ч. л., перец кайенский — 0.5 ч. л., яйцо для смазывания — 1 шт.

Как готовлю

Сначала рублю холодное масло с мукой в крошку — это база для рассыпчатого теста. Добавляю яйцо и ледяную воду, мешу быстро, чтобы не нагрелось, и в холодильник на полчаса. Тем временем бланширую картофель кубиками в кипятке 4 минуты, сливаю.

На сковороде жарю фарш с луком, морковью и сельдереем, разбиваю комки — это 10 минут. Всыпаю картофель, горошек, чеснок, зиру, корицу и кайенский перец, заливаю бульоном и тушу, пока жидкость не выпарится.

Теперь нужно защипнуть края косичкой, но ради хруста и сочности оно того стоит. Раскатываю тесто в круги, кладу начинку, смазываю яйцом и в духовку на 35 минут. Даю постоять 5 минут и подаю горячими — гости просят добавки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Главное — не пересушить начинку: я добавил чуть больше воды в фарш, и эмпанадас получились сочными, как в Буэнос-Айресе. Тесто божественно рассыпчатое, но не крошится. Хранить их лучше в холодильнике, а перед подачей разогреть в духовке — вкус становится еще ярче.

Проверено редакцией
Общество
пирожки
мясо
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МО России призвали к согласованным шагам министерств обороны ОДКБ
Собчак появилась на ПМЭФ в красном галстуке и гольфах с подтяжками
Нейробиолог назвал неожиданную причину развития депрессии
Офтальмолог ответил, как получить суперхрусталик по ОМС
В ОДКБ подготовили новые решения по укреплению сил организации
«Варварские методы»: экономист объяснил, почему США атаковали Иран
SIM-карта в фото и наркотики в журнале: истории тюремного цензора
Атака ВСУ на Санкт-Петербург 3 июня: куда попали, жертвы, что с ПМЭФ
Россиянин получил ранения после атаки дрона ВСУ на автомобиль
Россиянка получила осколочные ранения головы при ракетном ударе ВСУ
Наступление ВС РФ на Харьков 3 июня: логистика под ударом, Купянск-Узловой
В российском регионе эвакуировали атакованную ВСУ школу
Популярный маркетплейс анонсировал создание собственного мессенджера
Стало известно, как изменилось положение предпринимателей в 2026 году
На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске
Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ
Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против России
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Стало известно, как в Херсонской области будут защищать трассу «Новороссия»
Эксперт оценил доходы бюджета России на фоне конфликта Ирана и США
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.