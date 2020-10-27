За сутки в России выздоровели более 12 тысяч пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/f0358bc4-182a-11eb-b5f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в России ещё 12 844 пациента с диагностированным ранее коронавирусом успешно завершили лечение и выписались из медучреждений.

Таким образом, общее число выздоровевших в РФ достигло 1 158 940. Об этом сообщает оперштаб по противодействию заболеванию.

Также, по его данным, за минувшие сутки коронавирус в России был диагностирован у 16 550 человек, общее число выявленных с начала пандемии случаев достигло 1 547 774. Кроме того, 320 пациентов с COVID-19 за последние 24 часа скончались. Общее число жертв пандемии в России на сегодняшний день составляет 26 589.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роспотребнадзор предписал всем жителям России носить защитные маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, ведомство запретило по всей территории страны зрелищно-развлекательные мероприятия и работу ресторанов с 23:00 до 06:00.