За сутки в России выявили 11,7 тысячи случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/0bd3954e-767a-11eb-8ca0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России зафиксировано 11 749 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заразившихся с начала пандемии превысило 4,2 млн человек.

Из больниц по выздоровлении за 24 часа выписано 12 218 пациентов. Всего к настоящему времени от коронавируса вылечились более 3,7 млн жителей России.

Жертвами инфекции за сутки стали 383 человека. За время пандемии скончались 84,4 тысячи человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире за время пандемии коронавирусом заразились более 112 млн человек, из которых умерли свыше 2,4 млн. Лидируют по уровню заболеваемости и смертности США, где выявлено 28,2 млн случаев заражения и зафиксировано 502 тысячи летальных исходов.

В первую тройку также входят Индия и Бразилия, четвёртое место занимает Великобритания, пятое — Россия.

Как писал NEWS.ru, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировали окончание пандемии коронавируса на начало 2022 года. По словам главы Европейского регионального бюро организации Ханса Клюге, вирус как таковой останется среди людей, но отпадёт нужда в ограничениях. Он подчеркнул, что это лишь прогноз, поскольку точно сказать, как именно будет развиваться ситуация, невозможно.