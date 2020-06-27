За сутки в Москве выявили 782 случая COVID-19

https://static.news.ru/photo/3da962d6-b9df-11ea-a6c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние сутки в столице зафиксированы 782 новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности количество заболевших в Москве с начала пандемии составляет 220,8 тысячи человек.

Жертвами инфекции в столице стал 3761 человек. По выздоровлению из московских больниц выписаны более 148 тысяч пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По уровню заболеваемости Москва занимает первое место в России. В тройку лидеров также входят Подмосковье и Санкт-Петербург.

Всего в РФ, согласно последним данным зафиксировано 641,1 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 403,4 тысячи пациентов, умерли 9,1 тысячи.

В общей сложности коронавирус обнаружен более чем в 200 странах мира. С начала пандемии заразились более 10,1 млн человек. За это время скончались 502,6 тысячи заболевших, вылечились - 5,5 млн. Россия занимает третье место по уровняю заболеваемости, уступая США и Бразилии.

Ранее NEWS.ru писал, что в настоящее время в больнице в посёлке Коммунарка проходят лечение 310 пациентов, заразившихся коронавирусом. По данным главврача Дениса Проценко, за сутки выздоровели 13 пациентов и пятеро умерли.